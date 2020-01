Er zijn jongeren die zich militant opstellen als de Tweede Wereldoorlog klassikaal besproken wordt

Terwijl in Auschwitz-Birkenau op indrukwekkende wijze werd herdacht dat het voormalige concentratiekamp aldaar 75 jaar geleden is bevrijd, barstte in Nederland een debat los over de wijze waarop onze scholen aandacht dienen te schenken aan de Holocaust.



Want dat gaat niet zomaar: er zijn jongeren, voornamelijk met een islamitische achtergrond, die zich militant opstellen als deze geschiedenis klassikaal besproken moet worden.



Omdat ik veel gastlessen op middelbare scholen geef, weet ik dat er docenten bestaan, met name in het westen van het land, die het onderwerp liever mijden – het verzandt al snel in complottheorieën en deerniswekkende opmerkingen als: ‘Het was hun eigen schuld.’