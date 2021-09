Eraj en zijn gezin ontvluchtten Kaboel: ‘Toen ik eenmaal in het vliegtuig zat, heb ik een hele poos gehuild’

,,Het was een nachtmerrie”, vertelt Eraj via een videoverbinding over zijn reis naar het vliegveld in het door de taliban overgenomen Kaboel. De jonge Afghaan stuurde dinsdagnacht een hartverscheurend bericht in een Whatsappgroep met onder andere mensen van de NAVO en een medewerker van Buitenlandse Zaken die op het vliegveld aanwezig was. Hoewel Eraj op de Nederlandse evacuatielijst stond, lukte het hem maar niet de luchthaven in te komen.