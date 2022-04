Eredivisie-voetballers Beugelsdijk en Meijers aandeelhouder in illegaal gokbedrijf

In deze winkel kunnen Oekraïense vluchtelin­gen gratis winkelen: ‘Gaan door zolang het nodig is’

Vorige week was er nog niks, maar binnen twee dagen is er in Barneveld een winkel geopend zonder kassa. Hier kunnen gevluchte Oekraïners gratis hulpgoederen halen. En nog in hun eigen taal ook, want er werken onder andere landgenoten. ,,We worden overspoeld met spullen en liefde.”

31 maart