Erfenis op huwelijksreis overleden Michou en Jeroen gaat naar nabestaanden bruidegom

Michou en Jeroen uit Voorburg overleden tijdens hun huwelijksreis in 2016 in de Dominicaanse Republiek vlak na elkaar. Het jonge stel had geen testament. Na een lange juridische strijd oordeelde het Hof gisteren in hoger beroep dat de nabestaanden van de bruidegom de volledige erfenis krijgen.

Jeroen (31) en Michou (28) maakten een droomreis langs witte stranden. Maar na een excursie naar het ‘bounty-eiland’ Saona werd het pasgetrouwde koppel doodziek. Het stel overleed vlak na elkaar, Michou 23 minuten eerder dan Jeroen. De oorzaak is waarschijnlijk voedselvergiftiging na het eten van vis, maar dat is nooit bewezen. De wet is zo gemaakt dat de erfenis naar de langstlevende gaat, in dit geval dus Jeroen.



De rechtbank sprak begin vorig jaar van ‘een zeer uitzonderlijke situatie’ en besloot dat de erfenis verdeeld moest worden over de twee families. Want als alleen de nabestaanden van de man alles zouden krijgen, zou dat indruisen ‘tegen het rechtsgevoel’. Daar ging de moeder van Jeroen tegen in hoger beroep bij het gerechtshof.

Niet onaanvaardbaar

En die oordeelt anders. Het Hof vindt dat alleen bij ‘uitzonderlijke omstandigheden’ afgeweken mag worden van het erfrecht en stelt dat in deze zaak daarvan geen sprake is. Het pasgetrouwde stel had geen kinderen en had ook geen testament opgesteld. Op het moment dat de vrouw overleed, was volgens de wet de man haar erfgenaam. Toen niet lang daarna ook hij stierf, werd zijn familie erfgenaam.

‘Het is niet uitzonderlijk dat de man en de vrouw mogelijk niet hadden nagedacht over het kort na elkaar overlijden en de juridische gevolgen daarvan’, oordeelt het Hof, dat het beginsel van rechtszekerheid van groot belang acht. ‘Dat het vermogen van de vrouw (via de nalatenschap van de man) terechtkomt bij de erfgenamen van de man’, vindt het Hof dan ook niet onaanvaardbaar. Het Hof vernietigt de eerder gedane uitspraak van de rechter.