Frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 450.

Mijn RIVM. MijnRIVM? Al dagen schiet door mijn hoofd of ik het nou prettig vind om het RIVM ‘MijnRIVM’ te moeten noemen. Ik ben er nog niet uit. Ik heb niks tegen het RIVM. Ik vind het een zeer nuttig instituut. Capabele mensen. Doen uitstekend werk. En aangezien het betaald wordt met belastinggeld is het niet geheel onterecht om het een beetje van mij te laten zijn. En toch...

Ik praat u even bij. Ik probeer al anderhalve week overzicht te krijgen van mijn coronavaccinaties. Ik weet zelf wel dat ik al een spuit gehad heb, maar daar kom je deze zomer bij de grens niet ver mee, denk ik. Daarom worden alle vaccinaties van huisartsen en GGD’s centraal geregistreerd bij het RIVM. Die zorgt dan voor een coronapaspoort, dat overigens ook weer op een app staat die je moet downloaden (ja, als digibeet kom je deze zomer echt het land niet uit).

Enfin, je moet als burger op de RIVM-site inloggen met je DigiD, een QR-code scannen en uiteindelijk zit je dan kennelijk zover in het systeem dat je het MijnRIVM mag noemen. Daar moet staan hoeveel vaccinaties je hebt gehad, waarmee en wanneer.

Quote Sindsdien check ik elke dag even hoe de taskforce binnen MijnRIVM vordert. Inmiddels is het een routinehan­de­ling geworden

Mijn eerste prik is van bijna twee maanden geleden. Maar volgens MijnRIVM was ze niet gebeurd. ‘Er zijn geen vaccinaties gevonden,’ schreef het systeem. Mmm. Ik had gehoord van wat probleempjes met het registreren, De Jonge had zelfs beloofd er een taskforce op te zetten. Dan weet je wel hoe laat het is. Dus echt verbaasd was ik niet. Een beetje bedroefd wel.

Ik belde mijn huisarts. Kreeg haar toevallig zelf aan de lijn. Toch even schrikken. Je verwacht de assistente, is het ineens de dokter zelf. Ergens diep, diep in me zit kennelijk toch een kleine autoriteitenvrees. Maar goed. ‘Kan het zijn dat jullie de vaccinatiegegevens niet doorgestuurd hebben?’ Ze ging ’t checken. Nee hoor, drie weken daarvoor was het gebeurd.

Dat zijn er inmiddels vier. En sindsdien check ik elke dag even hoe de taskforce binnen MijnRIVM vordert. Inmiddels is het een routinehandeling geworden, net voor de werkdag begint. Met een interessant psychologisch verschijnsel. Want de eerste dagen werd ik van de ontkenning van mijn vaccinatie steeds een beetje kwader. Maar na vijf dagen is ‘Er zijn geen vaccinaties gevonden’ een geruststellend begin van de dag geworden. ‘Zoek nog even door’, zeg ik dan tegen MijnRIVM-jongens en -meisjes.

