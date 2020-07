Ergin zit vast, maar ‘zodra hij vrijkomt, verloven we ons meteen’

Tractoren verboden bij landelijke protestac­tie in De Bilt morgen

15:12 Opnieuw gaan boeren morgen op pad om te demonstreren tegen het beleid van minister Carola Schouten (Landbouw). Naar verwachting verzamelen duizenden boeren zich in de Bilt, vlakbij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zónder tractoren, want de veiligheidsregio heeft eind van de middag een verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen ingesteld in Utrecht.