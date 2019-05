Erik (36) is superfan van schrijver Maarten Biesheuvel: ‘Die Bies is mindblowing!’

In het jaar 2000 zat ik in de zesde klas van het vwo op het Groene Hart Lyceum in Alphen aan den Rijn. Ik stond er prima voor en als ik mijn eindexamen niet verknalde, zou ik volgend schooljaar in Leiden beginnen aan de studie psychologie. Tenminste, dat vertelde ik iedereen die me vroeg welke plannen ik had als mijn diploma binnen was. In werkelijkheid was mijn toekomst op mijn zeventiende een groot braakliggend terrein. Psychologie klonk interessant, en in mijn verbeelding was het de uitgelezen studie om de mens in al zijn verschijningsvormen te leren doorgronden. Te beginnen met mijn puberende zelf.