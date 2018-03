Erik en Patrick uit Holten verdwaalden in Colombia: 'Ik dacht: dit is ons einde'

Update Loods met oldtimers in vlammen op in Kerkrade

8:00 Bij een zeer grote brand in het Limburgse Kerkrade is vanochtend vroeg een loods met oldtimers verloren gegaan. De loods staat tegen een tegelhandel aan, waarvan de brandweer volgens een woordvoerder de showroom heeft weten te behouden. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle en is bezig met nablussen.