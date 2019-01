Ernstig incident: Boeing 737 en Airbus 330 landen gevaarlijk dicht bij elkaar op Schiphol

Het incident deed zich op 22 november: een Boeing 737 naderde van oostelijke richting de Aalsmeerbaan, terwijl vanuit het westen een Airbus 330 richting Zwanenburgbaan vloog. Terwijl de Airbus op last van de luchtverkeersleiding daalde naar 4.000 voet (ruim 1.200 meter), ging het mis met de Boeing. Het vliegtuig moest dalen naar 3.000 voet (ruim 900 meter), maar deed dat veel minder snel dan gedacht.



Uiteindelijk begon de Boeing op 3.850 voet met de eindlanding. Al met al was er op bepaald moment slechts 60 meter (200 voet) hoogteverschil tussen beide passagierstoestellen. Dat is vijf keer minder dan de toegestane 300 meter. De horizontale afstand tussen de vliegtuigen bedroeg circa 1,7 nautische mijl (circa 3 kilometer) en had minstens 3 nautische mijl moeten zijn.



Nu de vliegtuigen zowel in hoogte als in afstand de minimale normen hebben overtreden, is Luchtverkeersleiding Nederland een onderzoek gestart. Bedoeling is er achter te komen hoe het incident kon gebeuren en om er lering uit te trekken. De risico's als het mis gaat zijn enorm: in een Airbus 330 gaan 250 tot 400 passagiers, afhankelijk van het type. Een Boeing 737 kan maximaal 200 mensen vervoeren. Beiden modellen behoren tot de populairste passagiersvliegtuigen op de wereld. Van welke maatschappijen de toestellen zijn is overigens niet bekendgemaakt.