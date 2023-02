Ernstig ongeval op A12 bij Ede: traumahelikopter landt midden op afgesloten snelweg, weg blijft tot avond dicht

Op de A12 is maandagmiddag rond 14.30 uur een ernstig ongeluk gebeurd. Een traumahelikopter met een trauma-arts is midden op de snelweg geland om assistentie te verlenen.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Ede en Bennekom. In ieder geval een bestelbus en een personenauto zijn betrokken geraakt bij het ongeval. Over de personenauto is een wit laken gelegd. Ten minste een persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Volledig scherm Op de A12 is ter hoogte van Ede en Bennekom een ernstig ongeluk gebeurd. © AS Media

Snelweg is dicht

De A12 is tot zeker 18.00 uur dicht tussen Veenendaal en afrit Oosterbeek. Ook is in de andere richting een rijstrook afgesloten om de hulpdiensten de ruimte te geven. Die kwamen massaal naar de plek van het ongeluk.

Verkeer wordt volgens Rijkswaterstaat omgeleid vanaf knooppunt Maanderbroek via de A30, A1 en A50. Achter het ongeluk staat ingesloten verkeer. Dit verkeer wordt via een zogeheten calamiteitenpad weggehaald. Die route gaat over de Oost-Breukelderweg, een deels zandweg langs de de A12 richting Bennekom.

Honderden automobilisten in personenwagen konden zo via de Edeseweg en Van Balverenweg richting de N781 (Dreeslaan) en vandaar terug naar de A12 (richting Utrecht) of in zuidelijke over Wageningen hun weg vervolgen over de A50.

Voor vrachtwagenchauffeurs was die smalle ontsnappingsroute niet toegankelijk. Zij stonden het hun zware combinaties urenalng in de file.

De vertraging was in de richting van Arnhem rond 16.30 uur meer dan een uur. In de andere richting was dit ongeveer een half uur. De politie deed op dat moment nog steeds sporenonderzoek. Rond die tijd vloog de laatste helikopter, die van de verkeerspolitie, weg van de plek van het ongeval.

Uitgebreid onderzoek

De politie doet uitgebreid onderzoek naar het ongeluk. Dit doen ze ook vanuit de lucht met een helikopter. Getuigen worden opgeroepen beelden te delen.

De politie meldt overigens dat ze veel vragen krijgen over het ongeluk en hoe het met de betrokkenen gaat, maar daar kan voorlopig nog weinig over gezegd worden: ‘Het gaat lange tijd duren voordat we meer kunnen delen. We willen eerst familie van de betrokkenen informeren; een voorwaarde voor het delen van meer info.’

