Ernstig zieke vader stapt uit leven na gezinsmoord: 'Hij wilde zijn laatste jaren in Nederland uitzitten’

chaletdramaDe 57-jarige Ruud M. die in februari zijn vrouw en 23-jarige zoon Tom om het leven bracht op een vakantiepark in België, heeft zichzelf in de gevangenis van het leven beroofd. De Limburgse vader werd vanochtend dood in zijn cel gevonden, bevestigen zijn twee advocaten. M. zou vandaag overgeleverd worden naar België. ,,Dat was, in combinatie met de gebeurtenissen en zijn gezondheid, waarschijnlijk de druppel die de emmer deed overlopen”, zegt advocaat Hans Valkenborg tegen deze site.

Na het gezinsdrama reed Ruud M. naar Maastricht om zich aan te geven bij de politie. Hij verklaarde dat hij uit noodweer had gehandeld. Hoe het die dag zo vreselijk mis kon gaan in het vakantiehuisje, is nooit duidelijk geworden.



M. woonde sinds anderhalf jaar met zijn vrouw Pascalle en zoon Tom op vakantiepark Sonnevijver in Rekem, net over de grens bij Maastricht. Het gezin kampte met financiële problemen. Omdat het gezinsdrama in België plaatsvond, vroeg dat land om zijn overlevering. M. zag dat niet zitten en verzette zich daartegen.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113

Spijt

Het is niet duidelijk of de zelfdoding van M. verband houdt met het verzet tegen de overlevering. De Dienst Justitiële Inrichtingen wil alleen het nieuws bevestigen. ,,Het klopt dat een gedetineerde van PI Sittard zichzelf van het leven heeft beroofd”, zegt woordvoerder Robert Meijer tegen 1Limburg. ,,Een gedetineerde is vanochtend bij het openen van de deur levenloos door personeel aangetroffen in zijn cel.”

In het overleveringsverzoek trad Suzanne Kurvers op als zijn advocaat. Ze werd vanochtend ingelicht over het drama. ,,Dat was op z’n zachtst gezegd een opvallend telefoontje”, zegt Kurvers. Ze had naar eigen zeggen niets aan haar cliënt gemerkt. ,,Hij maakte een rustige indruk, was gelaten onder de situatie. Hij had spijt van wat hij gedaan had. Het had niet moeten gebeuren, verklaarde hij tegenover de Nederlandse politie.”

Longfalen en suikerziekte

De nabestaanden van Ruud M. zijn vanochtend door de politie ingelicht. Kurvers heeft geen contact met hen. ,,Dat ligt zoals je je kunt voorstellen nogal gevoelig. Maar ze hebben mijn contactgegevens en kunnen altijd contact opnemen als ze daar behoefte aan hebben.” Kurvers zou de strafzaak vandaag overdragen aan haar Belgische collega Hans Valkenborg. Die reageerde vanochtend aangeslagen op het nieuws.

,,We hadden een vermoeden dat het kon gebeuren. Het is heel jammer, heel triest voor alle betrokkenen”, zegt Valkenborg, die zijn cliënt tweemaal bezocht in de gevangenis van Sittard. Het drama in de gevangenis is volgens de advocaat het gevolg van een samenloop van omstandigheden. ,,Je hebt natuurlijk de zware feiten an sich, die bij hem heel zwaar op de maag lagen. Dan heb je zijn medische situatie. Door zijn suikerziekte en longfalen was het nog maar de vraag of hij wel oud zou worden. Ik denk dat de overlevering naar België de druppel was die de emmer deed overlopen.”

Vechtsportwereld

In de Limburgse vechtsportwereld werd met groot verdriet gereageerd op de gewelddadige dood van Tom (23) en zijn moeder. Tom (23) was een getalenteerde vechtsporter. ,,We herinneren Tom als een vrolijke jongeman die de vechtsport goed onder de knie had”, zei de eigenaar van zelfverdedigingsclub Chungi Selfdefence. ,,Veel te jong is hij heengegaan.”

Over zijn lastige gezinssituatie praatte de Limburger niet. ,,Tom was een trotse jongen. Hij zou je niets laten merken of vertellen”, aldus de eigenaar. ,,Tom was een jongen die altijd vrolijk was en altijd een mooie sfeer bracht. Als het even stil was, maakte hij een grap. Als je minder hard trainde, wist hij je te motiveren. ‘Alles komt goed’, was zijn motto.”