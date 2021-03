Ervaren Gerrit (67) wil gratis helpen vaccineren, maar is niet nodig bij de GGD: ‘Ik begrijp het niet’

4 arrestaties Drama op vakantie­park na vondst dode bewoner, personeel van slag: 'Dit hoop je nooit mee te maken’

22 maart Op bungalowpark Aqualanda in het Drentse Nieuwediep is vanochtend het lichaam van een bewoner gevonden. Het gaat om een 38-jarige man uit Polen. Vier mensen zijn aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij de dood van de man. Het gaat naar verluidt om een groepje arbeidsmigranten, meldt de parkeigenaar aan deze site. Het personeel van het recreatiepark is van slag. ,,Dit is ronduit vreselijk, het heeft een grote impact op onze medewerkers en andere bewoners van het park.”