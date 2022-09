Essent gooit variabele tarieven stroom en gas flink omhoog

Het huidige stroomtarief bedraagt bij Essent 0,29447 euro per kilowattuur. Vanaf volgende maand wordt dit 0,44395 euro per kilowattuur. Het tarief voor gas gaat van 1,51371 euro per kubieke meter naar 1,99440 euro. Deze tarieven zijn op basis van klanten die 10 procent ‘Korting Thuisvoordeel’ krijgen.