Eurlings over mishandeling: Zo'n situatie hoort nooit te ontstaan

Inzicht in wat er twee jaar geleden voorviel tussen hem en zijn ex-vriendin geeft Eurlings opnieuw niet. Ook komt er geen openlijke spijtbetuiging. ,,Zo’n situatie hoort nooit te ontstaan, natuurlijk'', erkent hij wel. Inzicht bieden in wat zich tussen hem en zijn ex voordeed, doet hij niet. ,,Ik heb op de allereerste dag excuses gemaakt, maar dan aan de persoon om wie het ging.’’ Over de rest wil Eurlings niets zeggen. ‘Dat is privé’’. Eerder vandaag maakte Eurlings bekend zijn functie als IOC-lid neer te leggen. ,,Het gaat om de sport en de sporters. Ik heb zelf besloten dat ik niet meer kan accepteren dat de discussie rond mijn aanblijven hun moment domineert." Eurlings was klaarblijkelijk al op 23 december van plan zijn lidmaatschap op te geven. ,,Ik had het persbericht al klaarliggen en een cameraploeg on hold .’’

'Ga zo door'

Het Internationaal Olympisch Comité liet volgens Eurlings weten dat er formeel geen beletsel voor hem was om aan te blijven. Eurlings functioneren werd gewaardeerd. ,,Ga zo door’’, zou er gezegd zijn. Als Eurlings zou aftreden zou Nederland bovendien geen vertegenwoordiging in het IOC meer hebben, werd hem met klem medegedeeld.



Eurlings wilde echter niet dat de Olympische sporters over hem werden ondervraagd, in plaats van over hun sportieve prestaties. ,,Ik kan best een stootje hebben, maar deze discussie is helemaal dominant geworden’’, zegt Eurlings in het interview. ,,Het domineert daarmee waar het nu eigenlijk voor ons allemaal zou moeten gaan.’’



Eurlings zegt verder dat hij het lidmaatschap van het IOC niet als recht, maar als voorrecht heeft beschouwd. ,,Het was mijn keus om aan te blijven en nu om te stoppen.’’ Wat hij in de toekomst gaat doen, weet hij nog niet. ,,Het gaat niet om de grote functies, het geluk zit in kleine dingen.’’ Ondanks de tegenslagen zegt hij te barsten van de energie. ,,Wie gezond is, kan makkelijker over tegenslagen heenstappen’.