Europa sluit voorlopige deal met Pfizer en BioNTech over zesde coronavaccin

Als de gezondheidsautoriteiten het vaccin van Pfizer (een Amerikaanse bedrijf) en BioNTech (uit Duitsland) goedkeuren, kan mogelijk eind dit jaar al geleverd worden. De vaccins zullen geproduceerd worden in België en Duitsland.

Daarmee haalt Europa het zesde coronavaccin binnenboord, al is nog van geen enkel vaccin zeker of het veilig of effectief is. Eerder werden al deals gesloten met AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Sanofi-GSK en CureVac.

Pfizer en BioNTech lopen op schema om al in oktober 2020 een beoordeling door de regelgevende instanties aan te vragen, melden de twee bedrijven. Als ze toestemming krijgen, zouden er dit jaar wereldwijd al 100 miljoen doses geproduceerd kunnen worden en in 2021 1,3 miljard.

mRNA-vaccin

De twee farmaceuten maken gebruik van een hypermodern mRNA-vaccin, waarbij op basis van genen van het Covid-19-virus een stukje genetisch materiaal wordt gemaakt en ingespoten.

Volledig scherm Verschillende farmaceuten werken op dit moment in razend tempo aan een coronavaccin. © Mark Reijntjens

,,Pfizer en BioNTech’s verwachte overeenkomst met de Europese Commissie is een belangrijke stap voorwaarts in ons gezamenlijke doel om miljoenen doses van een vaccin tegen COVID-19 beschikbaar te hebben voor kwetsbare groepen tegen het einde van het jaar. We bedanken de Europese Commissie voor haar inzet en vertrouwen in onze ontwikkelingsinspanningen”, aldus Albert Bourla, voorzitter en CEO van Pfizer.

19,50 dollar per injectie

Het is niet bekend hoeveel de Europese Commissie betaalt voor het vaccin. In de VS sloten Pfizer en BioNTech een deal van 1,95 miljard dollar voor 100 miljoen doses. Dat is dus 19,50 dollar per injectie, en 39 dollar voor de benodigde twee.

Andere rijke landen hoeven niet op korting te rekenen, stelde het bedrijf eerder al. ,,Ik vind het ontzettend verkeerd”, zei Pfizer-baas Bourla zelfs over het leveren van vaccins tegen kostprijs. Zijn stelling: een bedrijf moet geld verdienen, ook in deze ongekende crisis. Niet onbelangrijk om te melden: Pfizer en BioNTech ontwikkelen hun vaccin naar eigen zeggen zonder subsidie.