Euthanasiemiddel in lichaam vermoorde Brabander ook aangetroffen in woning verdachte vriendin

UPDATE Chemène (15) verkleumt in het klaslokaal zonder jas: ‘Keer op keer word ik eruit gestuurd’

Ramen en deuren open voor de luchtverversing. Sinds het begin van de coronapandemie is het de normaalste zaak van de wereld op de middelbare school. In de zomer is het geen probleem, maar ‘s winters lopen leerlingen soms te blauwbekken in de klas. Zeker als je van je school dan nog steeds geen jas aan mag. Voor mavo 4-leerling Chemène van der Mast (15) uit Hellevoetsluis is het een groot probleem. Keer op keer wordt ze als hardleerse jasdrager het lokaal uitgestuurd.

17 december