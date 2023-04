Evacués uit Soedan geland in Eindhoven: ‘Ze zijn er wisselend aan toe, één heeft schotwond’

,,Ik meen in een van de ledematen”, voegt de minister toe. Details hierover zijn bij hem nog niet bekend. Dat geldt ook voor de nationaliteit van de beschoten persoon. ,,Er zijn mensen die in echte doodsnood hebben verkeerd.”

Defensie meldt dat onder de passagiers een Nederlandse gewonde is. ,,Deze is in Jordanië behandeld en tijdens de vlucht begeleid door een medisch specialist.” Het is onbekend of dit de beschoten persoon is, een woordvoerder kan dat desgevraagd niet bevestigen