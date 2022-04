Even een paspoort ophalen? Dit kunnen gemeentes leren van Coolblue en Rituals

Het is even niet zo leuk in overvol Ter Apel: ‘De rest van Nederland laat ons in de steek’

Asielzoekers die hutjemutje in de kou de nacht doorbrengen, ondernemers die zuchten onder de overlast en de lokale politiek die met de rug tegen de muur staat. Het is eventjes niet zo leuk in het Groningse Ter Apel, dat zich in de steek gelaten voelt door Den Haag, én door de rest van Nederland.

4 april