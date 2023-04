Even parkeren voor een visje of een wip? Dat is dan 50 euro

Huisarts werd ereburger met eigen coronatest­straat, maar verzeke­raar ziet hem als fraudeur

Een huisarts die in coronatijd een eigen teststraat opende en daarvoor zelfs werd uitgeroepen tot ereburger van Weesp, blijkt zichzelf flink in de nesten te hebben gewerkt. De arts was in de veronderstelling dat hij de kosten voor het afnemen van de PCR-tests bij de verzekering kon declareren. Maar dat blijkt niet te kloppen.