Even uitspoelen en wég is de 4 centimeter uitgroei

2 maart Tientallen winkels in het centrum van Klazienaveen hebben vanochtend hun deuren geopend, maar sluiten die weer op last van de gemeente. Zojuist hebben de winkeliers een officiële waarschuwing gehad. Volgens Harrie van der Velde, voorzitter van winkeliersvereniging Klazienaveen Centrum, gaan de ondernemers daar gehoor aan geven. ,,Het is geen burgerlijke ongehoorzaamheid, maar een kreet om aandacht.”