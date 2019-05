Eventueel vertrek Buma: moet CDA op zoek naar nieuwe lijsttrekker?

Het besluit van de gemeenteraad in Leeuwarden moet voor Sybrand Buma als geroepen zijn gekomen: komende donderdag al, en dus niet pas eind mei, wordt bekend wie de nieuwe burgemeester in de Friese hoofdstad wordt. Waarom de vergadering is vervroegd is onbekend. Voor Buma betekent het echter dat zijn publicitaire lijdensweg aanmerkelijk wordt verkort.



Nog maar een paar dagen zal hij weg hoeven te lopen van de vraag waarop velen in politiek Den Haag het antwoord al denken te weten: is zijn vertrek uit de landelijke politiek aanstaande? Vanuit Friesland klinken geluiden dat Buma, geboren en getogen in Workum, een ‘serieuze kans’ maakt op de ambtsketting. Dát hij heeft gesolliciteerd, wordt amper nog betwijfeld.