Evert (37) krijgt definitieve onheilstijding: ‘Ik ben nog niet klaar, maar nu laat m’n lichaam me in de steek’

Alphenaar Evert Muis heeft het gitzwarte nieuws zondagmiddag op Instagram gezet. Sterktewensen en bedankjes vanwege de inspiratie die hij overbrengt wisselen elkaar af in de reacties. De teller liep in de loop van de middag snel op naar ruimschoots voorbij de duizend. Evert (37) en zijn partner Linda kregen op 28 juni een klap van jewelste te verwerken . Hij bleek uitgezaaide melanoomkanker te hebben. Tijdens een scan ontdekten de doktoren tumoren in rug, lever, benen en botten. Hij werd opgegeven, maar het was onduidelijk hoeveel tijd hem nog zou resten. Daarover is nu harde duidelijkheid gekomen, vertelt hij in een Insta-post. ,,Afgelopen week heb ik te horen gekregen dat de tumoren in mijn lichaam hard zijn gegroeid. Mijn levensverwachting is afgenomen naar nog maximaal drie weken.”

‘Nog zoveel plannen’

Het nieuws is genadeloos binnengekomen. ,,Sinds 28 juni vorig jaar leef ik met het idee dat alles verlenging is, maar toch kwam dit bericht als een enorme klap. Want ik ben nog niet klaar. Ik heb het leven voluit gepakt - alles eruit gehaald wat erin zit - maar ik heb nog zoveel plannen met mijn gezin, mijn muziek, mijn stichting.”



Muis zette ondanks zijn ziekte Stichting TuTu op die geld inzamelt om de wensen van terminalen uit te laten komen. ,,Maar nu laat mijn lichaam me keihard in de steek. Voor altijd 37 jaar oud”, schrijft Evert.



,,Ik weet dat ik voortleef in mijn kinderen, in de harten van de mensen die dichtbij me staan. En dat mijn gedachtegoed voortbestaat in Stichting TuTu. Maar wat ga ik het leven ontzettend missen!! Lieve mensen, bedankt voor alles.”