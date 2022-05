Evert en Corry hebben één zoon en die is al 18 jaar vermist: ‘Het is gekmakend’

Jan-Jaap is nog prominent aanwezig in huize Toxopeus aan de Kralingseweg in Rotterdam. Op een enorme portretfoto aan de muur kijkt hij - op 17-jarige leeftijd - de huiskamer in. ,,We denken nog elke dag aan hem’’, zegt moeder Corry (70). ,,En het is fijn hem te zien’’, knikt ze met een hoofdbeweging naar de grote foto.

En Evert (80): ,,Hoe ga je ermee om als jouw zoon wordt vermist? Je hebt even geen doel meer in het leven. In het begon deden we maar wat. De lust in het leven was weg. We lieten het eten en huishouden versloffen en werkten keihard. Dat was voor ons een goede afleiding.’’