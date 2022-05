Evi (19) heeft nog een jaar te leven: om haar laatste wens uit te laten komen heeft ze hulp nodig

Evert en Corry hebben één zoon en die is al 18 jaar vermist: ‘Het is gekmakend’

Geen dag gaat voorbij zonder gedachten aan hun jongen. ,,De eerste jaren was de vraag nooit uit onze gedachten: wat er zou zijn gebeurd met onze Jan-Jaap? We waren radeloos, we hebben met paragnosten gesproken. Dan werd de hoop weer aangewakkerd. Het niet weten wat er is gebeurd, is gekmakend.’’

15 mei