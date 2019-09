Ex-directeur Slotervaart niet van plan schulden te betalen

Erbudak staat vanaf maandag terecht voor verduistering van in totaal 1,2 miljoen euro aan ziekenhuisgeld en valsheid in geschrifte. Ze spreekt alle aantijgingen tegen en meent dat die zijn voortgekomen uit discriminatie. ,,Was me dit ook overkomen als ik oorspronkelijk blond haar en blauwe ogen had gehad? Ik woon al meer dan veertig jaar in dit land, mijn Turks is supergebrekkig, met een zwaar Nederlands accent. En toch was ik steeds ‘die Turkse mevrouw van het Slotervaartziekenhuis‘”, aldus Erbudak tegenover NRC.