Ex-Feyenoorder (36) verstrikt in groot drugskartel

De mannen zouden vijf drugslaboratoria verspreid over het land hebben gerund en handelden volgens het OM in honderden kilo’s drugs. Ook werden er wasserijen aangetroffen waar cocaïne werd bewerkt en stuitte de politie op opslagplaatsen onder meer in Herwijnen, Kerkenveld, Nijeveen, Ridderkerk, Zwijndrecht en Lelystad.



De mannen hadden zoveel kennis en contacten vergaard dat ze volgens het OM moeiteloos konden schakelen tussen het invoeren en bewerken van cocaïne en het maken van crystal meth of xtc. Als er nieuwe drugslocaties moesten worden geopend, vlogen ze zogenoemde ‘koks’ uit Mexico in, om voor hen te werken. Twee mannen die het OM als leiders beschouwt, hoorden negen jaar cel tegen zich eisen. De strafeisen voor coördinatoren en uitvoerders varieerden van drie tot zes jaar cel.



Volgens het OM vormden de mannen samen twee criminele bendes die met elkaar in contact stonden. Ze zouden minimaal zo’n 1200 kilo drugs naar Nederland hebben gesmokkeld en hier hebben verhandeld. De politie nam niet alleen veel drugs in beslag, maar stuitte ook op een plezierjacht, waterscooter en meerdere auto’s die vermoedelijk zijn betaald met de winst uit die handel. Ook is ruim 280.000 euro contant geld in beslag genomen.