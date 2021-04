Ex-militair Melvin B., die met ploertendoder op politiepaarden insloeg, moet de cel weer in

UpdateDe man die op 17 januari tijdens ‘coronarellen’ op het Museumplein met een ploertendoder op politiepaarden insloeg, moet de cel weer in. De politierechter in Amsterdam veroordeelde hem vanmiddag tot zes maanden cel waarvan drie voorwaardelijk, laat een woordvoerder van de rechtbank weten. Dat was ook de eis van het Openbaar Ministerie.

Ex-militair Melvin B. zat al zes weken in voorarrest, maar moet dus terug de cel in voor het restant van zijn straf. Dat hij ontkent met een ploertendoder te hebben geslagen en zelfs vertelde een dierenliefhebber te zijn, hielp hem vanmiddag weinig. Dat hij die ploertendoder had meegenomen, bekende hij wel en noemde hij ‘stom van zichzelf’.

De 36-jarige Melvin B. uit Purmerend was 17 januari op het Museumplein tijdens de eerste van vele demonstraties tegen het kabinet Rutte die daar plaatsvonden. Op die 17de januari liep het flink uit de hand. De demonstratie was niet toegestaan en de ME greep in.

Dat ex-militair B. een ploertendoder op zak had, kan zijn advocaat Wieteke Drummen wel uitleggen. Volgens haar heeft dat te maken met het feit dat hij de stressstoornis PTSS heeft opgelopen en zich soms onveilig voelt. B. was jarenlang militair en werd regelmatig uitgezonden. Hij is onder meer in Afghanistan geweest.

Loden kop

Toen het uit de hand liep heeft B. met zijn ploertendoder (een uitschuifbare stok met een loden kop erop) ‘een of meerdere paarden’ mishandeld. Meerdere agenten hebben dat verklaard. Bij één paard zijn inderdaad verwondingen aangetroffen bij de ogen. Maar volgens advocaat Drummen kan dat door iets anders veroorzaakt zijn. ,,Er vlogen ook stenen door de lucht, het was daar een veldslag.”

Melvin B. zat tot begin maart in voorlopige hechtenis en de officier van justitie wilde dat toen al verlengen ‘omdat de straf die B. zal krijgen nog langer zal duren'. Toch werd de voorlopige hechtenis van B. na zes weken opgeheven, al mocht hij niet meer op of in de buurt van het Museumplein komen. Nu moet hij terug de cel in.

Hypocriet

De zaak deed de discussie weer oplaaien over het gebruik van paarden bij dit soort incidenten. ,,Politiehonden worden onder meer getraind door ze te slaan, politiepaarden worden getraind door houten blokken naar ze te gooien. Het is wel heel hypocriet van de politie om over dierenmishandeling te beginnen als ze daar zelf aan meedoen”, aldus Drummen.

Melvin B. stond overigens niet terecht vanwege dierenmishandeling, maar vanwege openlijke geweldpleging. Ook weigerde hij het Museumplein te verlaten toen dat werd bevolen en had hij een mes op zak.

Volgens zijn advocaat heeft hij zijn lesje geleerd en zal hij zich niet meer op dit soort demonstraties laten zien. Tijdens de demonstratie van 17 januari werden meer dan honderd demonstranten aangehouden. De rellen kregen ook de nodige aandacht door de aanwezigheid van Dave Roelvink die, naar eigen zeggen, een paar klappen kreeg van de ME.

