Ex-patiënte ontwerpt hipsterhesje als alternatief voor zware infuuspaal

Een draagbaar infuus, verwerkt in een hippe bodywarmer. Met dit ontwerp presenteert de jonge designer Alissa Rees een alternatief voor de zware infuuspaal die ziekenhuispatiënten met zich meeslepen. De Amsterdamse kwam op het idee nadat zij als 19-jarige met een acute leukemie twee jaar in het ziekenhuis lag.

Quote Als je ziek bent, heb je véél tijd om na te denken. Ik zag allerlei dingen die beter kunnen in de steriele omgeving Designer Alissa Rees (26) ,,Alissa!'' Een jonge verpleegster loopt toevallig langs en vliegt haar om de hals. Alissa Rees is voor het eerst in vijf jaar terug in dezelfde blauwe kamer in het OLVG. Maar nu heeft ze een bos krullen, en is ze afgestudeerd als ontwerper. Zes jaar geleden lag ze maandenlang in deze kamer, en was ze hele dagen verbonden met een infuus vanwege chemokuren en de spoelingen daarna.



Inmiddels is ze vijf jaar volledig hersteld na een stamceltransplantatie. ,,Ik ben letterlijk her­boren: ik heb de stamcellen en daarmee het ­immuunsysteem van een baby gekregen."

Ze is terug in het OLVG om haar afstudeerontwerp te demonstreren, waarvoor ze onlangs twee Brains Awards, een innovatieprijs voor studenten, won: de IV-Walk, een draagbaar infuus dat in een kledingstuk is verwerkt.



Alissa's ziekenhuistijd vormt de inspiratiebron voor de ontwerpen die ze daarna maakte aan de Design Academy. ,,Als je ziek bent, heb je véél tijd om na te denken. Ik zag allerlei dingen die beter kunnen in de steriele omgeving.''



Zo is ook het idee voor de IV-Walk ontstaan. De stalen infuuspaal waarmee ze dagenlang verbonden was, maakte dat ze zich nog meer ­patiënt voelde.



,,Zo'n paal is zwaar, en als je doodziek bent al helemaal,'' zegt Rees. Het object belemmerde haar bovendien bij het beetje ­bewegen dat ze kon. ,,Ik oefende weleens met traplopen, maar met de paal kwam ik alleen twee treden op en terug. En de snoeren zitten al snel in de weg, bijvoorbeeld als je op de hometrainer wilt sporten. Je raakt gemakkelijk verstrikt.''

Volledig scherm Klassieke infusen zitten aan een zware paal vast. Een belemmering voor de patiënt in zijn bewegingsvrijheid. © arie kievit

Zacht en comfortabel

Als afstudeerproject bouwde Rees daarom de klassieke infuuspaal om tot iets zachts en comfortabels, dat een stuk minder zwaar is. Ter plekke demonstreert ze de IV-Walk, het draagbare infuus: van voren een hesje, achterop zit een flap die gemakkelijk over een rolstoel kan.



De pomp van het infuus zit onder de stof op de buik, de infuuszak hangt verborgen op de rug. De binnenkant is van teddystof, de buitenkant van gladde petrol stof. Om de middel zit een ­leren ceintuur met drukknoopjes. Het is bewust hip, zegt Rees: ,,Als je ziek bent, wil je je weer even mens voelen. Toch is het snoer wel zichtbaar, want de ziekte is er ook. Dat hoef je niet te verbergen.''