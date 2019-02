Ex-president Ivoorkust mag Haagse cel verlaten maar moet in ICC-lidstaat blijven

België

Dat verzoek werd vandaag ingewilligd. De oud-president van Ivoorkust mag de gevangenis in Den Haag verlaten maar moet in een lidstaat van het ICC blijven die bereid is hem op zijn grondgebied toe te laten. Dit in afwachting van een eventuele rechtszaak in hoger beroep, zo verklaarde voorzitter Chile Eboe-Osuji van het Internationaal Strafhof vanmiddag.