Ex-tbs'er met vrijwillige begeleiding nu aangehouden voor moord

De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Het motief voor de moord is nog onduidelijk. Agenten vonden zondagavond het lichaam van het 38-jarige slachtoffer in het huis op de benedenverdieping. Niet veel later hield de politie twee verdachten aan voor betrokkenheid bij de moord, een man van dertig en de 45-jarige ex-tbs'er.



Volgens de burgemeester in Leiden kreeg de man op vrijwillige basis begeleiding. ,,Het is goed dat we in Nederland iemand niet zomaar kunnen opsluiten of gedwongen laten opnemen'', aldus burgemeester Henri Lenferink tegen Omroep West. ,,Daar moeten goede redenen voor zijn. Voor een gedwongen traject was de laatste maanden geen aanleiding.''