Ex-topatlete Madiea G. tóch niet in hoger beroep: 8,5 jaar cel

Ex-topatlete Madiea G. gaat niet in beroep tegen de gevangenisstraf die ze begin november opgelegd kreeg door de Duitse rechter. Dat meldt de rechtbank in het Duitse Kleve vanochtend. Dat betekent dat G. voor maximaal 8,5 jaar achter de tralies verdwijnt.

Ze kreeg die straf vanwege de invoer van ruim 50 kilo harddrugs, een vergrijp waar ze op 18 juni op werd betrapt net over de grens bij Arnhem. Direct na de uitspraak kondigde haar advocaat aan dat ze beroep zou aantekenen. De straf was veel forser dan vooraf ingeschat. Ook het Duitse OM gaat niet in hoger beroep. Dat was ook niet de verwachting: de eis van justitie (7,5 jaar cel) was lager dan de uiteindelijke straf.

Tijdens de rechtszaak beweerde de advocaat dat G. niet wist dat er drugs in haar auto zaten. Ze zou gedacht hebben dat het om doping ging. De rechter geloofde dat niet. Hij stelde dat criminelen zo’n grote hoeveelheid drugs nooit mee zouden geven aan iemand die geen ervaring met smokkel had. G. liet niet los in opdracht van wie ze handelde. Ze zei dat ze bang was voor represailles tegen haar ex-vriendin en de twee kinderen van haar ex.