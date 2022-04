Examenstunt in Oldenzaal loopt uit de hand: school vol hooi en leerlingen naar huis gestuurd

klimaatrapport 2021 was ‘extreem’ jaar met warmste zomer, overstro­min­gen in Europa en bosbranden

Qua weer was 2021 ‘een jaar van extremen’ voor Europa, concluderen klimaatonderzoekers die voor de Europese Unie werken in hun jaarlijkse rapport. De zomer was de warmste ooit gemeten, West-Europese landen werden geteisterd door overstromingen en het Middellandse Zeegebied had last van droogte en bosbranden.

22 april