‘Exceptioneel’ feestje in Nistelrode: ‘John de Mol komt niet zomaar’

Een elitefeestje mag je het wel noemen, de naam Exceptionals is er dan ook naar. Op 8 september komen kopstukken uit het bedrijfsleven bijeen in Nistelrode voor een exclusief feestje voor leden van The Duke Club, de businessclub van golfbaan The Duke. Zelfs mediatycoon John de Mol komt.

,,Heel bijzonder", noemt organisator John Lommers van mediabedrijf Today is Canday uit Heeswijk-Dinther de komst van mediatycoon John de Mol. ,,Dit soort optredens doet hij zelden.” Dat tv-presentatoren Jeroen Pauw en Rutger Castricum hem op The Duke gaan interviewen en dat het redactieteam van Pauw het interview mee voorbereidt zal volgens hem mee hebben gespeeld in de afweging om te komen. En natuurlijk zijn relaties met sommige clubleden, allen CEO’s, captains of industry en directeur-grootaandeelhouders.

Volledig scherm John de Mol © AD Een toegangskaart voor Exceptionals kost voor leden van de businessclub bijna 4000 euro, voor niet- leden 5000 euro (beide ex btw). Op één kaart kan een ondernemer zeven gasten uitnodigen. Er zijn zo'n 35 tickets beschikbaar.

,,We wilden iets bijzonders neerzetten voor de leden, iets met diepgang, stijl, luxe en culinair hoogstaand. Je hebt het immers over mensen die graag inspiratie opdoen, maar wel op een bepaald niveau. Juist mensen in de top van het bedrijfsleven, in de sport, kunst en cultuur staan open voor nieuwe gedachten en inzichten", vertelt Lommers. ,,We gaan daarom voor een dag vol debat op het scherpst van de snede.”

Thierry Baudet

Vorig jaar, bij de eerste editie van Exceptionals, lukte dat met Thierry Baudet. Dit jaar is dus John de Mol gevraagd. Maar ook voormalige Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet gaat in discussie met columnist Özcan Akyol over vrijheid van meningsuiting.