Experts hielden rekening met besmetting van mens door nerts: ‘Genetische code leek op elkaar’

Bespuger homostel Amsterdam aangehou­den

10:38 Een scooterbestuurder, die op eerste paasdag in Amsterdam-Oost een homostel in het gezicht zou hebben gespuugd, is aangehouden. Dat meldt de advocaat van het koppel, Sébas Diekstra. Volgens hem zijn er nu drie verdachten in deze zaak aangehouden. De politie bevestigt de derde aanhouding en zegt dat het gaat om een 21-jarige Amsterdammer.