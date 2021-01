Experts maken zich zorgen om nieuwe generatie Nederlandse neonazi’s

Omstreden arts (75) na leugens over corona: ‘Er was niet veel doordachts aan’

19 januari Homeopatisch arts Piet van Herten, die in opspraak raakte, nadat hij in een interview onder meer had beweerd dat mensen worden ‘vermoord met vaccins’, komt deels terug op zijn uitspraken. ,,Er was niet veel doordachts aan", zei de alternatieve behandelaar uit het Limburgse Maasbree dinsdag voor de camera van L1. ,,Sommige dingen die ik gezegd heb, waren een beetje aan de gechargeerde kant."