Experts: Nu genoeg ic-plekken om piek te doorstaan

De experts melden ook dat het opheffen van alle beperkende maatregelen afhankelijk is van de stand van zaken in de hele wereld of van de vondst van een vaccin.



Ze waarschuwen: ,,Te vroeg loslaten van deze beperkingen kan een herintroductie betekenen.” Hoewel het lastig is om het beloop van de epidemie te voorspellen, is het ‘realistisch om te verwachten dat deze zeker nog zes tot twaalf maanden zal aanhouden’.



,,Juist stabilisatie van ziekenhuisopnames en ic-opnames, en een ic-zorg welke op 200 procent draait, is nog geen reden voor het aanpassen van het maatregelenpakket.” Daarnaast geeft het Outbreak Management Team aan dat het versoepelen van maatregelen niet geheel zonder risico’s te realiseren is. Het coronavirus blijft circuleren en nieuwe ziektegevallen veroorzaken.