Experts overtuigd van stijging in derde week juni: ‘Het is toch een beetje pokeren’

Meevaller voor bloemisten: veel meer moederdag­boe­ket­ten door corona

7 mei Bloemisten noteren meer bestellingen voor boeketten in aanloop naar Moederdag dan in voorgaande jaren. Veel mensen kunnen door het coronavirus hun moeder thuis of in het verpleeghuis niet bezoeken en laten bloemen bezorgen, aldus directeur Marco Maasse van branchevereniging VBW. ,,Bloemen geven een boodschap af die wij in deze tijd niet fysiek kunnen vertellen.”