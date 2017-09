Experts: Pas op met het inzetten van ex-radicalen

,,Alle mensen die daadwerkelijk zijn gederadicaliseerd hebben nooit in een daarvoor bestemd programma gezeten”, stelt een ex-radicaal uit dezelfde omgeving als Bilal L. in contact met deze krant. ,,Die jongen was nooit echt gederadicaliseerd. Het is oplichterspraat, bedoeld om geld te verdienen en hoop te verkopen aan wanhopige en onnozele beleidsmakers. Het belooft een snelle, makkelijke en pijnloze oplossing. Te goed om waar te zijn, en dat was het dus ook.”



Ook de Belgische-Palestijn Montasser AlDe’emeh stelt vraagtekens bij het inzetten van voormalige ‘radicalen’. Al De’emeh (28) was in zijn tienerjaren zelf een radicale moslim, inmiddels werkt hij in Brussel als jihad- en radicaliseringsdeskundige,,We moeten ons vooral afvragen: wanneer is iemand gederadicaliseerd? Iemand kan afstand hebben genomen van IS, maar bedoelt hij dan alleen het geweld dat die groep gebruikt of ook echt de ideologie van die groep? Ik denk dat we mensen soms te snel als gederadicaliseerd bestempelen. Overheden weten simpelweg nog te weinig van hun ideologie. Amsterdam had een acuut probleem met geradicaliseerde moslims, had mensen nodig, zag iemand en dacht: die kunnen we gebruiken!”