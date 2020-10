Experts roepen iedereen op: slik vitamine D tegen corona

Schade aan gevangenis bij ontsnap­pings­po­ging is 170.000 euro

26 oktober De gevangenis Ooyerhoek in Zutphen heeft 170.000 euro schade geleden bij de mislukte ontsnappingspoging van Omar L. op 19 januari. De penitentiaire inrichting wil de schade verhalen op de vier verdachten, die vandaag terechtstaan in de rechtbank in Zutphen.