Experts: ‘Ventilatie gebouwen voor herfst op orde, anders groot risico op besmetting’

Zomervakan­tie trapt af met veel regen en af en toe zon

5 juli In het noorden is de schoolvakantie begonnen, maar het is nog wachten op zomers weer. De komende dagen vallen er veel buien en is de temperatuur iets te fris voor de tijd van het jaar. ,,Voor wie eropuit wil, is dinsdag de kansrijkste dag’’, zegt Leon Saris van Weerplaza.