Explosie bij toeristenhotel in Zaandijk, dichtbij Zaanse Schans

Leerlinge school Gemert figureerde ongevraagd in seksfilm­pje met hond

9:29 Een leerlinge van het Commanderij College in Gemert blijkt ongevraagd te hebben gefigureerd in een filmpje dat op school werd verspreid. Een afbeelding van haar hoofd was daarin gemonteerd, zegt directeur Arn Bressers. Het meisje in het filmpje had seks met een hond.