Explosief ontploft in portiek Rotterdam-Delfshaven, niemand in woning aanwezig

Deel Tweede Kamer wil tijdelijke stop op arbeidsmi­gran­ten

De Tweede Kamer is verdeeld over arbeidsmigratie; over zowel de aantallen als de gewenste aanpak om uitbuiting van arbeidsmigranten te voorkomen. Een aantal fracties wil een (voorlopige) stop op arbeidsmigranten, waaronder SP, ChristenUnie en de PVV. Het CDA vindt dat ‘het lastige debat’ in Europa moet worden gevoerd of er geen grenzen moeten worden gesteld aan het vrije verkeer van personen.