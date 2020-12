Explosies bij Poolse supermarkten in Heeswijk-Dinther en Aalsmeer

In het centrum van Heeswijk-Dinther is vanochtend een explosief ontploft bij een Poolse supermarkt. De ravage op Plein 1969 is groot. In Aalsmeer is een andere winkel van de keten Biedronka in vlammen opgegaan na een ontploffing.