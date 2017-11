Explosies en asbest bij brand in oude kippenschuur in Opheusden

In de schuur staan onder andere auto's, caravans, vrachtauto's en brandstoffen als olie en gas. Gewonden zijn er niet gevallen. Er waren geen mensen in de schuur aanwezig, laat een woordvoerder van de brandweer weten. ,,We hebben wel opgeschaald naar een grote brand, want er is veel te blussen. Maar daar blijft het voorlopig bij.’’



De kleine explosies die zijn te horen, zijn van brandstoftanks en gasflessen, aldus de woordvoerder. Bovendien is er asbest vrijgekomen. De vraag is nog wel waar de asbest precies heeft gezeten. De brandweer roept daarom op afstand te houden. ,,Het is een afgelegen gebied, maar toch vragen we mensen uit de buurt te blijven.’’



Het gaat om een schuur van 20 meter breed en 100 meter lang, zo meldt de veiligheidsregio op Twitter.