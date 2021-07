Explosieve stijging: 5475 nieuwe besmettingen, morgen mogelijk nieuwe maatregelen

Het aantal nieuwe coronagevallen schoot gisteren al flink omhoog tot 3688. Dat was een stijging van 1462 ten opzichte van een dag eerder en bijna zes keer zoveel als vorige week woensdag.

De epidemiologen en virologen komen morgen met mogelijke, gerichte maatregelen die de infectiecurve plat kunnen slaan. Vrijdag komt dat spoedadvies en hakt het kabinet de knoop door.

Op gebied van ‘gedrag en handhaving’ is nog een wereld te winnen, denken betrokkenen, ook kan gekeken worden naar de aanpak van potentiële brandhaarden als discotheken en grote binnen-evenementen. Daar kan de anderhalve meter na toegangstesten losgelaten worden, maar ontstaan soms alsnog grote corona-clusters. Mogelijk wordt daar op de rem getrapt, zegt een bron. ,,Restaurants en winkels lijken het probleem niet zozeer.” Maar de discussie in het kabinet moet nog gevoerd worden.

Stijging

Sinds eind juni nemen de coronabesmettingen in rap tempo toe. Precies een week geleden, op 1 juli, kwamen er ‘slechts’ 826 nieuwe gevallen bij. In de afgelopen zeven dagen zijn 16.153 bevestigde besmettingen gemeld. Nog maar een paar dagen geleden waren er zo’n 4.000 tot 5.000 meldingen in een week.

Amsterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad testten 729 inwoners positief. Voor die stad is dat het hoogste aantal sinds 25 oktober. In Rotterdam kwamen 416 besmettingen aan het licht en in Utrecht 387. Daarna volgt Groningen met 374 positieve tests. Niet eerder waren er in één dag zo veel positieve tests in de noordelijke studentenstad. In Den Haag waren 142 nieuwe gevallen. In slechts 36 gemeenten was er geen enkele positieve test.

Het aantal sterfgevallen stijgt nog niet. In de afgelopen 24 uur kreeg het RIVM twee meldingen dat coronapatiënten waren overleden. Dat is vergelijkbaar met de dagen ervoor. Het gaat om inwoners van Amsterdam en Venray. Dat wil niet zeggen dat ze in die periode zijn overleden, want het duurt soms even voordat een sterfgeval is geregistreerd.

De stijging komt mede door de oprukkende deltavariant. Bovendien laten meer mensen die discotheken en nachtclubs willen bezoeken zich testen. Daardoor komen meer besmettingen aan het licht. Ook liepen vakantievierende jongeren het virus op in landen als Spanje en Portugal en namen het mee terug naar Nederland.

Spoedadvies

Vanwege de snelle stijging heeft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) het Outbreak Management Team (OMT) om een spoedadvies gevraagd. Hij wil weten hoe deze cijfers geduid kunnen worden en of het binnen de prognoses valt.

Ook wil hij duidelijkheid of de doelen van het kabinet, zoals het beschermen van kwetsbare mensen en het laag houden van het aantal bezette ziekenhuisbedden, op de korte termijn in gevaar komen.

Het spoedadvies komt mogelijk vandaag. Afhankelijk daarvan besluit het kabinet mogelijk morgen tot nieuwe maatregelen, gezien de snel stijgende besmettingscijfers.

Volledig scherm De meeste nieuwe besmettingen zijn onder jongeren in studentenhuizen en uitgaansgelegenheden © Joris van Gennip

De duiding van de stijgingen blijft onveranderd, zei OMT-voorzitter en RIVM-directeur Jaap van Dissel gisteren in de Tweede Kamer. Vooral jongeren worden besmet en dat gebeurt onder meer in studentenhuizen, de horeca en op feesten.

Volgens Van Dissel zijn nieuwe sluitingen niet nodig als bestaande, gerichte maatregelen zoals toegangstesten beter worden nageleefd, of eventueel wat worden aangescherpt. Bovendien: jongeren worden sowieso minder ziek van het virus. Van Dissel: ,,Het is niet het doel van het OMT om elke milde ziekte en neusverkoudheid te voorkomen. Absoluut niet.‘’

Clubs weer dicht

Sommige nachtclubs sluiten uit voorzorg hun deuren om de veiligheid van bezoekers en medewerkers te garanderen, zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Clubs maken die keuze mede vanwege enkele meldingen van besmettingen in nachtclubs, sinds deze op 26 juni weer open mogen.

,,Uiteindelijk maken horecaondernemers zelf deze afweging,” zegt een woordvoerder van KHN. Volgens de zegsman kiezen ook genoeg clubs ervoor om open te blijven. Dat is met behulp van coronatoegangsbewijzen, die bezoekers kunnen laten zien in de CoronaCheck-app, weer mogelijk. ,,Op veel plaatsen was de testcapaciteit afgelopen weekend veel beter geregeld en ook de app werkte goed.”

Het totale aantal positieve tests is vandaag gestegen tot boven de 1,7 miljoen. Sinds het begin van de uitbraak, in februari vorig jaar, zijn 1.702.941 Nederlanders positief getest. Van 17.776 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.

