Explosieven Opruimingsdienst bij pinautomaat Arnhem na poging plofkraak

'Een op de tien vacatures in Nederland is onvervul­baar'

6:52 Nog altijd ruim een op de tien vacatures in Nederland is onvervulbaar. Ondanks de coronacrisis en de sterke terugloop van vacatures lukt het niet om voor deze vrije plekken geschikt personeel te vinden. Met name in de zorg is de roep om extra verpleegkundigen groot, staat in een rapport over de arbeidsmarkt van ABN AMRO.