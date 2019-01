Exportvergunningen omzeild bij steun Syrische oppositie

‘Keihard aan de slag om Nederland boven water te houden’

7:00 Hogere dijken, drijvende woningen, meterkast op de bovenverdieping. Volgens Peter Glas (62), de nieuwe deltacommissaris, moeten we hard werken om klimaatverandering het hoofd te bieden. ,,We moeten klimaatdoelen halen om het leefbaar te houden. Er is geen alternatief.’’