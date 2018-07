Extra geld voor waterstofstations en laadpunten stekkerauto's

Moslims bidden voor regen om schade te beperken

17:41 Moslims in Nederland zouden vrijdag massaal moeten bidden voor regen. Die oproep doet de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) aan alle voorzitters en imams van moskeeën in ons land. In Marokko, waar het vaker droog is, wordt wel vaker bij droogte een regengebed gehouden, maar in Nederland zou dit de eerste keer zijn.