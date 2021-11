Extreem laag waterverbruik nekt uitkeringsfraudeur

Buren van de man hadden al in 2017 een vermoeden, dat er iets niet in de haak was en deden een anonieme melding bij de woningcorporatie. De man ontving sinds november 2016 bijstand voor een alleenstaande. Naar aanleiding van de melding begon de gemeente een onderzoek. De man werd per brief uitgenodigd om tekst en uitleg te komen geven, de gemeente vroeg ook bankafschriften mee te nemen. Zonder bericht van verhindering verscheen hij niet op de afspraak.