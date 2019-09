Extreme neerslag Spanje: honderden honden en katten dreigen te verdrinken

Hulp te laat

Van de 500 honden en katten in het asiel, zijn er zeker 200 ondergebracht bij tijdelijke opvanggezinnen. ,,Dat zijn vooral onze kittens en puppy’s, die werden al voor de grootste stortbuien weggebracht’’, weet Burgemeester. Voor de andere 300 viervoeters kwam hulp te laat. Die zijn zonder verzorgers achtergebleven in het asiel. Volgens haar hebben politie, brandweer en zelfs het leger geprobeerd toegang te krijgen tot de achtergebleven viervoeters, maar waren ze te laat om de dieren te redden. ,,In heel Alicante is code rood afgegeven’’, vertelt ze. ,,Het is te gevaarlijk om de dieren nu weg te halen. Er is meer regen gevallen dan gebruikelijk is voor een heel jaar.’’



Vooral de katten in het gebouw zitten in het nauw. Als het verblijf onderloopt, verdrinken de katten als eerste. En zelfs als ze de hoosbuien overleven, kunnen de dieren komen te overlijden. ,,De nasleep van de overstromingen wordt misschien nog wel erger dan de regen zelf, omdat veel dieren waarschijnlijk nat worden en zo allerlei infectieziekten oplopen’’, aldus Burgemeester.



Als het gebied weer begaanbaar is, laat de voorzitter van Stichting Zilver voedsel en medicijnen naar de regio sturen.